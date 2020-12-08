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Ümit Yardım kimdir?

Emekli Büyükelçi Ümit Yardım, siyasete Gelecek Partisi ile başladı. Birçok ülkede Türkiye'yi temsilen büyükelçilik görevlerinde bulundu. Ümit Yardım kimdir? Ümit Yardım kaç yaşında, nerelidir?

GÜNDEM 08.12.2020, 12:07
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Ümit Yardım kimdir?
Ümit Yardım, birçok ülkede büyükelçi olarak görevlerde bulundu. Son olarak Türkiye’nin Avusturya Büyükelçisi olarak görev yapan Ümit Yardım görevinden istifa ederek emekli oldu. Gelecek Partisi'ne katılarak aktif siyasete atılan Ümit Yardım, Dış İlişkilerden Sorumlu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak halen görevini sürdürüyor. Ümit Yardım'ın kariyeri zaman zaman merak ediliyor. Ümit Yardım kimdir? Ümit Yardım kaç yaşında, nerelidir? İşte Ümit Yardım'ın hayatı... 

27 Nisan 1961 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Memleketi Denizli'dir. Eskişehir Anadolu Lisesi (Maarif Koleji)
1984 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu.
1988 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans yaptı. Tez konusu Kudüs Sorunu ve Birleşmiş Milletler
Azerbaycan Güzel Sanatlar Akademisi Fahri Doktora “Yunanistan’da Osmanlı-Türk Mimari Mirası”  
Dışişleri Bakanlığına girdiği 15 Mayıs 1985 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin Pakistan, SSCB/Rusya, Yunanistan, Azerbaycan ve Portekiz’deki Büyükelçiliklerinde III. katiplikten müsteşarlığa kadar çeşitli düzeylerde görevlerde bulundu.
Ağustos 2004-Ağustos 2006 Yunanistan-Gümülcine Başkonsolosu.
15 Kasım 2008-1 Nisan 2010 Almanya-Stuttgart Başkonsolosu.
Kısa süreli Musul Başkonsolosluğu 
Nisan 2010 - Eylül 2014 Tahran Büyükelçisi.
Ekim 2014 - Kasım 2016 Moskova Büyükelçisi.    
Kasım 2016 - Temmuz 2018 Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa, Asya- Pasifik, Afrika ve Kültür İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı 
Ocak - Aralık 2019 Viyana Büyükelçisi.
Aralık - 2019 Emekli.
Aralık 2019 Gelecek Partisi Dış İlişkiler Başkanı
Ümit Yardım, Nurtop Yardım ile evli olup Ali Batuhan ve Ayşe Naz isimde iki çocuk babasıdır.
Ümit Yardım'ın eserleri:
Türk-İslam Kültür ve Sanatı üzerine çeviriler. (Tevhid, İslama Göre Müzik Sanatı) 
Yunanistan’da Osmanlı- Türk Mimari Mirası başlıklı fotoğraf kataloğu. 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde fotoğraf sergileri.Ümit Yardım'ın İngilizce hayatı27 April 1961, Balıkesir (Hometown; Denizli)
Education;
Primary School; Eskisehir (1972)
Eskişehir Anadolu High School (1979)
BA İstanbul Boğaziçi University. Faculty of Admins.Sciences.Political Science/ International Relations Dept.(1984)
MA Ankara Gazi University. International Relations Department.
Thesis; “Status of Jerusalem and UN” (1988)
Hon.PhD. Azerbaijan Academy of Fine Arts. For “Ottoman-Turkish Architectural Heritage in Greece” (1999)
Work Experience / Positions at the Foreign Ministry (1985-2019)
I-III.Secretary, Counsellor in Turkish Embassies. Pakistan, USSR/ Russia, Portugal, Greece, Azerbaijan, Portugal (1985-2004)
Consul General, Gumulcine / Komotini, Greece; 2004-2006 
Consul General (Temporary) Musul, Iraq, 2007
Consul General,Stuttgart, Germany, 2008-2010
Head of Dept./ Deputy Director General for Eurasian Affairs at MFA Ankara
Ambassador, Tehran, IR Iran. April 2010- September 2014.
Ambassador, Moscow, Russia. October 2014-November 2016.
Deputy Under Secretary for Eastern Europe, Asia-Pacific, Africa and Culture at the Ministry of Foreign affairs 2016-2018.
Ambassador, Vienna, Austria. January-December, 2019.
Retired. December, 2019. 
Deputy Chairman for Foreign Affairs, Gelecek Partisi / Future Party. December-2019.  
Marital Status
Married to Ms.Nurtop Yardım. Have 2 children; Ali Batuhan and Ayşe Naz. 
Published Works
*Translations of Two Books on Islamic Culture and Art. (Tevhid and Art of Music According to Islam by I.Faruqi and L.Faruqi)
*Photo Catalogue on “Ottoman-Turkish Architectural Heritage in Greece” 
*Photo Exhibitions in Various Cities of Turkey.
Articles
Writer for Enpolitik; Since March 2020. 
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