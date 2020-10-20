Ümit Özdağ’ın danışmanı istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın danışmanı Hüseyin Evren Kavas görevinden istifa etti.

Kavas, istifasını şöyle duyurdu:



Özdağ, dün akşam CNN Türk’te katıldığı programda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ mensubu olmakla suçladı.

"Buğra Kavuncu İYİ Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i FETÖ'cü olabileceği konusunda uyardım" diyen Özdağ, "Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında olumsuz bir bilgi olmadığını bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın sunduğu yayına cevap hakkı doğması nedeniyle bağlayan Kavuncu Özdağ’ın açıklamalarını iftira olarak niteledi.

Kendisine yöneltilen iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Kavuncu, “Bu tür iftiralarla kendine yol açması utanç verici. Bu alçaklığı yapanlarla sonuna kadar hesaplaşacağım” dedi.

Kavuncu ayrıca parti tüzüğünün kendisine verdiği tüm yetkileri kullanacağını atılan iftiralara ilişkin ise hukuki mücadelesini yapacağını kaydetti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Ümit Özdağ’ın danışmanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in liderliğinde İYİ Parti’nin iktidarı için bir nefer olarak gayret etmeye devam edeceğim.

