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Ümit Özdağ'dan yeni bir açıklama! İhraç talebi hakkında ne düşünüyor?
İYİ Parti Milletvekili Ümüt Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğuna ilişkin iddiası sonrasında yeni bir açıklamada bulundu.
GÜNDEM 20.10.2020, 23:39
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik ' FETÖ'cü' iddiasında bulunan Ümit Özdağ, ihracının istenmesi hakkında açıklamada bulundu.
Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından başkanının partiden ihraç edilmesi için imza verdiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Partisinin İstanbul'daki 39 ilçe teşkilatının ihracı konusundaki tepkilerine açıklık getiren Özdağ, "İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum" dedi.
Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından başkanının partiden ihraç edilmesi için imza verdiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Partisinin İstanbul'daki 39 ilçe teşkilatının ihracı konusundaki tepkilerine açıklık getiren Özdağ, "İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum" dedi.
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