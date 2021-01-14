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Ümit Özdağ'dan ihraç kararı açıklaması: Dünden beri tehditler alıyorum

İYİ Parti'den ihraç kararı iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla’ya gidersem gereken yapılacakmış." dedi.

GÜNDEM 14.01.2021, 14:05
Ümit Özdağ'dan ihraç kararı açıklaması: Dünden beri tehditler alıyorum
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özdağ, kendisi hakkında Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararı değerlendirerek, İYİ Parti’den ihraç edilmesine gerekçe olarak gösterilen bütün açıklamalarının arkasında olduğunu ifade etti.
Özdağ, “İYİ Parti içerisinde liyakatsiz ve kötü bir yönetim tarzı olduğuna dair eleştirilerim olmuştu. Daha disiplin sürecinin nasıl işletilmesi gerektiğini bilmeyen ve avukat olmasına rağmen usul yönünden bozulacak bir davaya öncülük eden İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bu görevde 2015 yılında AK Parti aday adayı başvurusu dışında hiçbir siyasi tecrübesi olmayan bu kişi maalesef partimizde en kritik makamların birisinde genel sekreterlik koltuğunda oturuyor. Dün bir televizyon programında benim açmış olduğum davanın sonuçlanmasıyla ilgili olarak ‘28 gün içerisinde mahkeme bir karar verdi. Tabii bu anlamda Türk yargısının daha önce birinci yargı reform paketiyle devam eden yargı reformu paketleriyle bu Türk yargısının süratine mutluluk verici bir gelişme.' Uğur Poyraz, yargı taraflı davranarak, çok hızlı davrandı. Hızlı bir karar verdi. 'Burada siyasi müdahale var.' Oysa bu büyük bir yalan. Yargı bu konuda Siyasi Partiler Kanunu 57. maddesine göre 30 gün içinde karar vermek zorunda, 28 günde karar verdi. Yargının hızlı çalışması söz konusu, taraflı çalışması söz konusu değil. Bunu televizyonda söyleyeceğine bu dosyada vekaleti vardı, kamuoyunu bu şekilde aldatıcı, yalan ifadelerle manipüle edeceğine, dosyandaki vekaletine dayanıp yanında çalışan genç avukatları yollayacağına dosyanın arkasında dursaydı. Ama ihraç davası açmayı bilmediği için mahkeme süresinin bitiminden iki gün önce davayı, ihracı iptal etti.” ifadelerini kullandı.
81 il başkanı içinde yalnızca İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ’ın konunun mahkemeye intikal ettiğini, mahkemenin sonucunu bekleyeceğini söylediğini hatırlatan Özdağ, Şekerdağ’ın bütün baskılara direndiğini belirtti. Özdağ, “Mahkeme nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Muğla’ya giderek kendisine teşekkür edeceğimi söylemiştim. Bu basın toplantısından hemen sonra Muğla’ya yola çıkacağım. Dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla’ya eğer gidersem gereken yapılacakmış. Muğla İl Teşkilatı’na baskılar yapılarak 45 kişi istifa ettirildi. İl Başkanı bana mesaj atarak, iki sivil polisin kendisini evinden alarak partiye götüreceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Ben bu basın toplantısını İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak yapıyorum. Mahkeme kararını alır almaz bu basın toplantısını yapacağıma dair İYİ Parti Grubu’na bilgi verdim. Basın toplantısını öyle düzenledim. İYİ Parti milletvekili olarak Muğla İl Başkanımızı bugün ziyaret edeceğim.” dedi.
HDP’nin kapatılmasına ilişkin olarak Özdağ, “HDP gerçek bir siyasi parti değildir. HDP siyasi parti ise, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Demokrat Parti, Saadet Parti ne oluyor? HDP ve öncüleri bir terör örgütüyle emir komuta zinciri içinde olan Kandil ve İmralı’dan aldıkları talimatı yaşama geçiren, Kandil’in ve Öcalan’ın talimatlarını yaşama geçirdikleri pek çok kez mahkeme kararıyla sabit olmuş, üstelik AK Parti’nin PKK ile müzakere sürecinde tespit edilmiş bir yapılanmadır. Türkiye’nin menfaatleri ile ilgili her hususta Türkiye’nin ve Türk milletinin karşısında olmuştur. HDP, Türkiye’nin düşmanları yanında yer almaktadır. HDP ile ilgili atılacak adım, HDP’nin kapatılmasıdır.” şeklinde konuştu.
Ümit Özdağ, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. 
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun, mahkeme kararına ilişkin "Türk yargısının bu konudaki hızına hayran olduk. Keşke birçok konuda da aynı şekilde hızlı karar verseler." açıklamasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Özdağ, "Hukuki cehalet böyle bir şey. Demek ki hukuku genel sekreterden öğrenmiş. 30 günlük dava 28 gün içerisinde karara bağlanmış. Bir dava, bir soruşturma daha var, o da kendisiyle ilgili yürüyen diğer soruşturma. Bir de onun sonucunu beklemek lazım." yanıtını verdi. 
İYİ Parti'nin bütün faaliyetlerine katılacağını bildiren Özdağ, "Parti, partiye oy veren bütün seçmenlerden oluşur. Ben, İYİ Parti seçmeninin bu karardan nasıl büyük bir sevinç duyduğunu, karar ortaya çıktığı saatten beri yaşıyorum. Eğer herkes kendi üstüne düşeni yaparsa ve hukukun üstünlüğünü kabul ederse, aynı konuda iki kez hüküm kurulamaz. En temel hukuk kaidesidir bu. Bundan sonrasına birlikte bakarız." diye konuştu.
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