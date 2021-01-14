Ümit Özdağ'dan flaş açıklamalar: Bana tehditler geliyor

İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç kararının mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında partisini kastederek tehditler aldığını belirten Özdağ, "Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış" açıklamasında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"81 il başkanı içerisinde sadece Muğla İl Başkanı 'Mahkemenin kararından önce imza vermeyeceğim' diyerek vicdanına uygun davrandı. Ben de Muğla'ya giderek kendisine teşekkür edeceğim.

Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla'da baskılar yapılarak 45 kişi istifa ettirildi. İl başkanı tehdit edildi.

Mahkemenin almış olduğu karar herkes saygı duymalı. Mahkeme kararı alır almaz İYİ Parti grubuna bu basın toplantısını bildirdim.

Benim tavsiyem herkesin hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi içine sindirmesidir."

