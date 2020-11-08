Ümit Özdağ sildiği paylaşımı savundu! Fikrimi arkasındayım!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik ithamları nedeniyle parti Disiplin Kurulu'nca istenen savunmasını Cuma günü yazılı vereceğini söyledi. Çarşamba veya Perşembe günü duruma göre açıklama yapacağını belirten Özdağ, "Savunmamı da Cuma günü yazılı olarak vereceğim." dedi.



Özdağ, Twitter hesabından yaptığı ancak sonra sildiği "Merak ediyorum. 10 gün önce Giresun'da lokantada FETÖ'nün adliye imamı olmakla suçlanan, davası devam eden avukat ile bütün il protokolünün oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan Yardımcısı'nı da disipline verecekler mi?" paylaşımı ile ilgili de "Bir arkadaşım rica etti onun için sildim. Fikrimin arkasındayım, fikrimi değiştirmiş değilim" yorumunda bulundu.



İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için FETÖ imasında bulunmuştu.

Bunun üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener Kavuncu'ya sahip çıkarak, Kavuncu'nun Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. İYİ Parti'ye 'operasyon' yapıldığını da savunan Akşener, bu süreci beklediklerini ifade etmişti.

21 Ekim'de Buğra Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve hakkındaki iddiaları sert sözlerle yalanlamıştı.

27 Ekim'de de Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. İki gün sonra ise Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik FETÖ ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

