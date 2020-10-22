"Ümit Özdağ, MHP liderliğine oynuyor"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, FETÖ çıkışıyla İYİ Parti’de tartışma başlatan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın “ MHP liderliğine oynadığına” dair bir yazı kaleme aldı.

Bursalı, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cü olmakla, parti genel başkanı Meral Akşener’i de bunu bilmekle suçlayan Özdağ’ın çıkışı için şunları yazdı:



Ümit Özdağ niye partiden kopuşuna yol açacak böylesine suçlayıcı açıklamalar yaptı? Bu soruya yanıt vermek için şu soruyu sormalı: Yoksa artık İYİ Parti içinde kendisine politik bir oyun alanı kalmadığını mı gördü? Bu açıklamalardan önce Meral Akşener ile bağları tamamen kopmuş muydu? Bu nedenle mi, büyük bir suçlama ile partiden ayrılış sürecini başlattı? Bunlar mümkün.

Ümit Bey liderlik kariyerini sonlandıracak bir politikacı değil. Bunu İYİ Parti’de sonlandırıyorsa gözü MHP liderliğinde demektir. Nasıl olur falan demeyin, politikada yarın neler olacağını bilemeyiz. Devlet Bahçeli sonrasına daha şimdiden soyunduğunu görür gibiyim. Siyasi çizgisi ve İYİ Parti içindeki politikası aslında MHP ile örtüşüyor. Ne MHP’liler onu yadırgar ne de kendisi yıllarca politika yaptığı MHP’de zerre yabancılık çeker. Bir erken liderlik kapışmasının kapısını araladı Ümit Özdağ.

