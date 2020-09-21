Ümit Özat:

Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı birçok pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi.

Oyuncularının maçın 60 dakikasında çok iyi oynadığını kaydeden Özat, şöyle konuştu:

"Adana Demirspor, son 3-4 sezonda böyle bir oyun görmemiştir. Oyuncularımız her şeyi denedi. Dünya standartlarını uyguluyoruz ama VAR sistemini yapamıyoruz. Lehimize de aleyhimize de yanlış olmasın. Böyle penaltıya kargalar güler. VAR olsun, ondan sonra penaltıyla başımız gözümüz üstüne. Aslında hakeme de bir şey diyemiyorsun. Oyuna sonradan giren oyuncular Samed Ali Kaya ve Aosman'dan beklediğim verimi alamadım. Mehmet Akyüz durgundu. Durgun olmasa oyun çok daha farklı yerlere gidebilirdi. Eksiklerimizi göreceğiz. Kazanamadığımız için üzgünüz. Artık Ankaraspor maçına bakacağız."

