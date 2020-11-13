Ümit Milliler son dakikada kazandı

21 yaş altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye Ümit Milli Takımı, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Avusturya'yı konuk etti.

Rakibi karşısında ilk yarıda 1-0 geriye düşse de hücumda birçok pozisyon yakalayan Ay-yıldızlı gençler, mücadeleyi de Halil Dervişoğlu'nun 90+2. dakikada attığı golle 3-2 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından Milliler, grupta 3. galibiyetini aldı.

