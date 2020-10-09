Ümit Milli Takım'da İngiltere maçı hazırlığı tam gaz sürüyor

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman top oyunu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yarı sahada üç takımla oynanan minyatür kale maçla devam eden antrenman taktik çalışmayla son buldu.

Ümit Milli Takım bugün saat 17.00’de Galatasaray ile bugün yapacağı antrenmanla İngiltere maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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