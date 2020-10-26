Ümit Karan'dan Azerbaycan'a destek!

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a destek mesajı gönderdi. Kuzey Makedonya ligi ekiplerinden Shkupi'yi çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, Azerisport adlı internet sitesiyle gerçekleştirdiği özel röportajda iki ülke arasında yaşanan gerilim ve takımının durumuyla ilgili olarak şunları kaydetti:



"Allah, bu savaşta kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Türkiye, bir dağ gibi Azerbaycan'ın arkasındadır. İnşallah nihai zafere kısa süre içerisinde ulaşılacaktır. Tek bir Azeri askerinin ölmesini istemem.

Elvin Yunuszade'nin ciddi bir sakatlığı var. Ne zaman sahalara döneceğini ben de bilmiyorum. Kendisi iyi bir futbolcu ve dönüşünü dört gözle bekliyoruz. Buraya gelmeden önce Shkupi'nin Neftçi Bakü'ye 2-1 yenildiği maçı izlemiştim. Bu karşılaşma hâlâ hafızalarda. Yenilgiye bugün bile üzülüyorlar. Açıkçası Neftçi o maçta şanslıydı. Shkupi galip gelebilirdi. Daha sonrasında Galatasaray'la ilginç bir maça çıktılar. Galatasaray bu maçta üstünlüğünü gösterdi. İki takım arasındaki kalite farkı açıkça görülüyordu."

