Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yüksek öğrenim eğitimi gören uluslararası öğrencilere yönelik hazırlanan Uluslararası Öğrenci Akademisi'ne başvurular başladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de yüksek öğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi ve mesleki kariyerlerine katkı sağlaması için hayata geçirilen akademiye başvurular 7 Aralık'a kadar Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr) üzerinden alınacak.

Proje üretme, uygulama ve organizasyon kabiliyeti becerilerinin geliştirilmesi ile sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulmasını hedefleyen akademiye, Türkiye'de eğitim alan tüm uluslararası öğrenciler başvurabilecek.

Akademi aynı zamanda uluslararası öğrencilerin eğitim aldıkları, alanında uzman akademisyen, yazar ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurabilmelerine olanak sağlayacak. Uluslararası Öğrenci Akademisi, seminer programları, ihtisas programları ile kültür ve sanat programları olmak üzere 3 kategoriden oluşuyor.

Programlara kayıt yaptıran öğrenciler derslere yalnızca dinleyici olarak değil, kendi alanları ve ülkeleri ile ilgili sunumlar yaparak da katılma imkanı bulacak. Programları başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, kültürel gezilere katılarak, yaz ve kış kamplarından yararlanacak.

