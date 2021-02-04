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“Ulusal Kuraklık Merkezi” kurulmalı

Saadet Partisi Çevre Politikaları Kurulu hazırladığı ‘Türkiye Kuraklık Raporu’nu kamuoyuna açıkladı. Kuraklık tehdidine dikkat çekilen raporda, alınması gereken önlemler tek tek sıralandı.

GÜNDEM 04.02.2021, 04:33
“Ulusal Kuraklık Merkezi” kurulmalı
Ulusal Kuraklık Merkezi’nin kurulması gerektiği belirtilen raporda, su toplama havzalarının imardan korunması, kuraklık izleme ve erken uyarı sisteminin kurulması gerektiği belirtildi.
Saadet Partisi,  ‘Türkiye Kuraklık Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Çevre ve kuraklığın masaya yatırıldığı raporda, kuraklığa karşı yapılması gereken önlemler yer aldı. Bağımsız kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalara da yer verilirken raporda, su havzalarının korunması, tarım arazilerinin imara açılmaması, kuraklığa karşı izleme merkezlerinin açılaması gerektiğine dikkat çekildi.

Saadet Partisi Çevre Politikaları Kurulu tarafından hazırlanan Türkiye’de Kuraklık Raporu’nda önemli detaylar yer aldı. Güvenilir kurum ve kuruluş tarafından yapılan araştırmalara da yer verilen raporda, iklim koşuları dikkate alındığında Türkiye’de küresel iklim değişikliğinin etkileri su kaynaklarının azalmasına, kuraklık, sıcak hava dalgaları, sellerdeki artış ve tarımda verimliğin düşmesine neden olduğu belirtildi. Raporda, kuraklığın şiddetlenerek artan bir probleme dönüşeceğine vurgu yapılarak, “Kuraklık, sonuçları dikkate alındığında günümüzde insanoğlunun geleceğini tehdit eden en önemli küresel ve bölgesel çevre sorunlarının başında gelmektedir” ifadeleri yer aldı.

Raporun sonuç kısmında, kuraklığın önlemine ilişkin çarpıcı tespitler yer aldı. Su tasarrufu ve su kullanımı ile ilgili toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği belirtilen raporda, su yönetiminin planlı, mikro ve makro ölçekte doğru ve ehil kişilerin eli ile yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Atık su arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması gerektiği ifade edilen raporda, şunlar kaydedildi; “Betonlaşmaya sınırlamalar ve düzenlemeler getirilmeli, yağmur hasadının hane ve şehir bazında yapılmasına yönelik gerekli yatırımlar planlanarak hayata geçirilmelidir. Şehirlerin alt yapı sistemlerinde yağmur sularının ve atık suların ayrı ayrı toplandığı ayrık sistemler uygulamaya geçirilmelidir.”

Ağaçlandırma çalışmalarının artırılması gerektiği belirtilen raporda, su toplama havzalarının imardan korunması, kuraklık izleme ve erken uyarı sisteminin kurulması gerektiğine dikkat çekildi. Ulusal Kuraklık Merkezi’nin kurulması gerektiği belirtilen raporda, “İklim değişikliğine uyum fonu oluşturulmalıdır. Tarım alanında kısa ve uzun vadeli politikalar belirlenmeli ve bu politikalar ülkemizde sıcaklık artışının 2-3 derece arasında olacağı varsayımı ile düzenlenmelidir. Yeraltı suyu kullanımına sınırlama getirilmeli, deniz suyu girişimine olan bölgelerde yeraltı suyu çekimi dengede tutulmalıdır.  Yeşil alanlarda yağışların yeraltı suyunu beslemesine yardımcı olan bitkiler kullanılmalı, iklim değişikliklerinin etkilerinin önceden tahmin edilebilmesi ve önlem alınabilmesi için standartlara uygun şekilde daha fazla alanda gözlem kuyusu açılmalı ve yeraltı suyu seviyeleri kontrol edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.
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