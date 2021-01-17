Reklam

Son Dakika

Ülkenin 3'te 2'si korona salgınında yüksek riskli kapsamına alındı

İtalya'da yılbaşı tatil döneminin ardından 21 idari bölgenin salgındaki durumunu güncelledi. Salgında yayılmanın arttığı 3 bölge çok yüksek riskli, 12 bölge ise yüksek riskli bölge ilan edildi.

GÜNDEM 17.01.2021, 17:49
2
Ülkenin 3'te 2'si korona salgınında yüksek riskli kapsamına alındı
İtalya'da yeni tip koronavirüs ( Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, yayılmanın artış eğiliminde olduğu 3 bölge çok yüksek ile kırmızı, 12 bölge de yüksek riskle turuncu bölge ilan edildi.
Salgının ikinci dalgasının görüldüğü geçen kasım ayında, topyekun kapanma yerine bölgesel tedbir stratejisini uygulamaya koyan İtalyan hükümeti, yılbaşı tatil döneminin ardından 21 idari bölgenin salgındaki durumunu güncelledi.
Sağlık Bakanı Roberto Speranza, salgında yayılma arttığı gerekçesiyle ülkenin 3'te 2'sinde, bugünden itibaren daha sıkı tedbirler uygulanmasına yönelik, bölgelerin risk kategorilerini belirleyen kararı imzaladı.
Buna göre, salgın başından beri en ağır bedelleri ödeyen Lombardiya'nın yanı sıra Sicilya ve Bolzano Özerk vilayeti, çok yüksek riskli kapsama alınarak kırmızı bölge ilan edildi.
Bakan Speranza, Piyemonte, Valle d'Aosta, Ligurya, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria, Marche, Puglia, Kalabriya ve başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesi de olmak üzere 12 bölgeyi yüksek riskli "turuncu" bölge kapsamına aldı.
Toskana, Sardinya, Basilicata, Molise, Campania ve Trento Özerk vilayetinin bulunduğu 6 bölge ise diğer bölgelere daha düşük risk taşıması sebebiyle orta riskli "sarı" kategoriye alındı.
Kırmızı ve turuncu kategorideki toplam 15 bölgede, iş, sağlık ve acil durum gerekçesi dışında her türlü serbest dolaşım kısıtlanırken, bar ve restoranlar ise sadece evlere servis hizmeti verebilecek.
Sarı ve turuncu kategoride, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim yarı kapasiteyle devam ederken, kırmızı kategoride sadece ilkokullarda yüz yüze eğitim yapılabilecek.
Sarı ve turuncu kategorideki bölgelerde, AVM'ler hafta sonu ve tatil günlerinde kapalı kalırken, kırmızı kategoride ise sadece gıda ürünleri satan işletmelerle, eczaneler açık kalabilecek.
Ayrıca sarı bölgelerde de olmak üzere kalabalıkların oluşmasına yol açtığı için restoran ve barların "Gel Al" hizmeti yapması yasaklandı.
Bölgesel stratejilere ek olarak ülke genelinde geçerli olacak şekilde, 15 Şubat'a kadar bölgeler arasında seyahate iş, sağlık ve acil gerekçeler olmadıkça izin verilmeyecek, kayak tesisleri de bu tarihe dek kapalı kalmaya devam edecek.
Geceleri 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması ile sinema, spor salonları ve havuzların kapalı kalması ise 5 Mart'a kadar sürecek.
Bölgelerin kategorileri, ilerleyen haftalarda yapılacak risk değerlendirmelerine göre, Bakan Speranza'nın kararıyla değişebilir.
Bu arada, Lombardiya ve Bolzano yönetimleri, Sağlık Bakanı'nın bölgelerini kırmızı bölge ilan eden kararını temyize götüreceklerini açıkladı.
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) de yaptığı son değerlendirmede, ülkede Rt endeksinin (virüs bulaşma katsayısı), 1,09'a çıktığı ve salgının kontrolden çıkma riskinin yüksek olduğunu belirtmişti.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 17 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Leicester City 18 35
3. Liverpool 17 33
4. Tottenham 18 33
5. Man City 16 32
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12