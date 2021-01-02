Ülkede koronavirüs aşısı olanların sayısı 190 bine yaklaştı

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 87 kişi aşı oldu. Böylelikle bugüne kadar toplam 188 bin 553 kişiye aşı yapıldı.

Açıklamada, virüs bulaşma riski yüksek olan sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde görev yapan 86 bin 692 kişiye aşı yapıldığı belirtildi.

AA’nın aktardığı açıklamada, aşılananların çoğunun 101 bin 861 kişi ile yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve 80 yaşın üstündekiler olduğu ifade edildi.

Şimdiye kadar en fazla aşının 39 bin 5 ile Bavyera'da, en az aşının ise 810 ile Thüringen eyaletinde yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede devam eden yılbaşı tatil nedeniyle eyaletlerin sağlık daireleri tarafından iletilen sayıların, RKI'ye geç ulaştığı, gerçek rakamların daha yüksek olabileceği ifade edildi.



Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, RTL televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşlı bakımevlerinde kalanların tamamına ocak içerisinde aşı yapılacağını belirterek, “Bu hedefi başarabiliriz. Bunu eyaletlerle başaracağız ve başarmak istiyoruz” dedi.

Spahn, aşılama uygulamalarının yavaş devam ettiği yönündeki eleştirilere ilişkin olarak, “Planlandığı gibi devam ediyor” ifadesini kullandı

2020'in sonuna kadar 1,3 milyon doz aşının eyaletlere dağıtıldığını anlatan Spahn, ocak ayı sonuna kadar da BioNTech şirketinin geliştirdiği 4 milyon doz aşının dağıtılacağını, bunu da haftalar önce açıkladıklarını anımsattı.



Federal hükümete danışmanlık yapan Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina üyesi Frauke Zipp, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, hükümeti aşı tedariki konusunda ihmalkar davranmakla eleştirdi.

Sol Parti Milletvekili Jan Korte de Sağlık Bakanı Spahn'dan ülkede aşının neden az olduğuna ilişkin Federal Meclis'te açıklama yapmasını isteyerek, Spahn'ın en hızlı şekilde aşı kapasitesinin nasıl artırılacağını da söylemesi gerektiğini kaydetti.

