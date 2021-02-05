Ülke sorunları ‘görüşülerek’ çözülür

Görüşmenin ardından Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu, ortak basın açıklaması yaptı.

Saadet Partisi’ne yönelik gerçekleşen ziyaretler üzerinden yapılan yorumlara değinen Karamollaoğlu, “Bir diyalog, hangi niyetle yapılırsa yapılsa iyidir. Farklı görüşlerde, kanaatlerde bulunan siyasi parti yöneticilerinin meseleleri görüşebilmeleri ilk ve en önemli adımdır. Birbirlerine hakaret edeceklerine, meseleleri görüşebilmek Türkiye’nin problemlerini çözebilmekte en önemli adım” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, iki lider arasındaki görüşme 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapan Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Saadet Partisi’ne yönelik gerçekleşen ziyaretler üzerinden yapılan yorumlara değinen Karamollaoğlu, “Bir diyalogun, hangi niyetle yapılırsa yapılsa iyidir. Farklı görüşlerde, kanaatlerde bulunan siyasi parti yöneticilerinin meseleleri görüşebilmeleri ilk ve en önemli adımdır. Birbirlerine hakaret edeceklerine, meseleleri görüşebilmek Türkiye’nin problemlerini çözebilmekte en önemli adım. Bundan dolayı hangi niyetle yapılırsa yapılsın, bize gelen isterse AK Parti olsun ister HDP olsun, onlarla da oturup bu meseleleri görüşmeyi işin tabiatı olarak normal karşılıyoruz. Burada esas olanı, zihniyetler. Anayasadan da diğer yasalardan da zihniyetlerin değişmesine ihtiyaç var. Ondan sonra yasalarda değişiklik yapabilirsiniz ama zihniyet değişmeden hiçbir görüşmenin de faydası olmaz. Düşüncesini dile getirdi” ifadelerini kullandı.



“ Yeni anayasa çalışmasıyla ilgili konular ikili görüşmede ele alındı mı?” sorusuna Karamollaoğlu, “Bizim, önümüzdeki hafta ilk taslağımız hazır olur diye ümit ediyorum. Görüş bildiririz mutlaka” şeklinde konuştu. Boğaziçi eylemleriyle ilgili açıklama yapan Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Ben sadece şunu söylemek istiyorum, Erdoğan’ın 2000’li yılların başında gençlere yönelik birkaç tane konuşması var; ‘Direnin, pes etmeyin, hangi baskı yapılırsa yapılsın, hakkınızı arayın’ diye. Çok şiddetli ifadeler kullanmış. Bence onu tekrar tekrar gündeme getirip kendisinin de geçmişteki söylemlerini dinlemesine ihtiyaç var.”



Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Belli konularda farklı düşünebiliriz ama ortak çabalarımız var. Türkiye’nin gerçek gündemi aslında pahalılıktır! Türkiye’nin bu kutuplaşmadan çıkması lazım. Bu tartışmayı başlatabilmeniz için öncelikle var olan anayasaya uymanız gerekir. Biz mevcut anayasaya uymayan bir kişinin davetine nasıl güveneceğiz? AYM’nin kararlarının uygulanmadığı bir ülkedeyiz biz. Hak arama ve adalet kavramı üzerinden yeni bir düşünceyi, zihniyet değişikliğini gerçekleştirmek zorundayız. Erdoğan bunu kabul eder mi? Edeceğini sanmıyorum. Önemli olan var olana uyacaksınız ve onu mükemmel hale getireceksiniz. Yasalara saygılı olmamız lazım, hukukun üstünlüğüne inanmamız lazım” ifadelerini kullandı.



İttifak tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, “Yasalara göre kurulan bütün siyasi partiler zaman zaman bir araya gelmek, konuşmak durumundadırlar. Demokrasinin gereği budur zaten. Bir siyasi partiyi düşmanlaştırmak doğru değildir. Düşmanlaştırmak demokrasiye karşı çıkmak demektir. HDP bir siyasi partidir, bizimle görüşmek isterse görüşürüz. Düşüncelerimizi paylaşırız. Onlar ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Şu aşamada bir ittifak da ittifak arayışı da söz konusu değil” diye konuştu.



Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde Kâbe fotoğrafının yere atılmasıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Kutsallarımız bizim için değerlidir. Burada siyasi parti farkı yoktur. Hepimiz toplumun kutsal değerlerine saygı göstermeliyiz. O resmi yere atan, fotoğrafını çekip yayınlayan kişi provokatördür. Öğrencilere ve rektöre sesleniyorum: Onu bulun. Bu tablo kabul edilebilir değil. Bu provokasyondur. Sırf öğrencilerin haklı taleplerini gölgelemek için birilerinin desteği ve yol göstermesi ile yapıldı” dedi.

