Ülke genelinde uygulanan koronavirüs yasağı sona erdi

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye'de geçtiğimiz cuma günü saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi

Kabine toplantısının ardından yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

Buna göre, alınan yeni önlemler doğrultusunda hafta sonu için uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başladı. Kısıtlama, 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi ve hafta sonlarında da uygulanmaya devam edilecek.

