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Ülke genelinde uygulanan koronavirüs yasağı sona erdi
Yeni tip koronavirüs (covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.
GÜNDEM 07.12.2020, 07:08
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Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye'de geçtiğimiz cuma günü saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi
Kabine toplantısının ardından yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.
Buna göre, alınan yeni önlemler doğrultusunda hafta sonu için uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başladı. Kısıtlama, 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erdi.
Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi ve hafta sonlarında da uygulanmaya devam edilecek.
Kabine toplantısının ardından yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.
Buna göre, alınan yeni önlemler doğrultusunda hafta sonu için uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başladı. Kısıtlama, 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erdi.
Sokağa çıkma kısıtlamaları, yeni bir karar alınıncaya kadar ilerleyen hafta içi ve hafta sonlarında da uygulanmaya devam edilecek.
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