Ukrayna'da ''Çernobil'' seferberliği

Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko’nun önerisinin ardından 1986’da nükleer facianın yaşandığı Çernobil’deki bir dizi tesisin, UNESCO dünya miras listesine alınması için gerekli hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Mart ayına kadar yapılacak resmi başvurunun ardından UNESCO uzmanları, yaz aylarında Çernobil’i ziyaret edecek. Çernobil’in UNESCO dünya mirası listesine girmesi ise en erken 2023 yılından mümkün olacak.

Covid-19 salgını öncesi 2019 yılında 125 binin üzerinde turist, Çernobil’i ziyaret etti.



Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Fransız Haber Ajansı’nı (AFP) yaptığı açıklamada, Çernobil’in UNESCO listesine girmesiyle burayı ziyaret edenlerin sayısının yılda 1 milyonu aşabileceği umudunu dile getirdi.

Ukraynalı bakan, uzmanların hazırlayacağı özel tur programlarıyla, bölgeyi ziyaret edecek turistlere, küresel ısınma yüzünden önemli bir çevre sorunuyla karşılaşan dünyayı daha iyi korumak için bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi de hedeflediklerini söyledi.

Tkaçenko, Çernobil kazasının yol açtığı büyük insanlık dramının dışında eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) yöneticilerinin “gerçekleri halka söylemelerini zorunlu kılıp, “demokratikleşmenin önünü açan ve SSCB’nin yıkılmasına yol açan bir dizi eylemin başlangıcı olduğunu” savundu.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali’nde, 26 Nisan 1986’da yaşanan patlamada yaklaşık 7 milyon kişi zarar gördü. Patlama nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan Ukrayna, Doğu Avrupa, eski SSCB ve Türkiye de etkilendi.

