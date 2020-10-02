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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Azerbaycan'a anlamlı destek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek vererek önemli bir açıklama yaptı.
GÜNDEM 02.10.2020, 23:04
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan'la son iki senedir ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirterek, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz." dedi.
Zelenskiy, Çernivtsi bölgesinde yaptığı basın toplantısında, Ermenistan ve Azerbaycan'ı diyaloğa çağırdı.
Son 2 senedir Azerbaycan'la ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirten Zelenskiy, "Azerbaycan'ın bizim toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi her zaman desteklediği gibi, biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin "donmuş" bir çatışmaya dönmesini engellemek gerektiğini belirterek, sorunların hızlıca çözülmesi gerektiğini söyledi.
Zelenskiy, Çernivtsi bölgesinde yaptığı basın toplantısında, Ermenistan ve Azerbaycan'ı diyaloğa çağırdı.
Son 2 senedir Azerbaycan'la ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirten Zelenskiy, "Azerbaycan'ın bizim toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi her zaman desteklediği gibi, biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin "donmuş" bir çatışmaya dönmesini engellemek gerektiğini belirterek, sorunların hızlıca çözülmesi gerektiğini söyledi.
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