Uğuroğlu'ndan MHP'li Yalçına sert tepki!

Cuma günü saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu kendisine yapılan saldırı sonrasında çalıştığı gazetesine açıklamalarda bulundu.

Saldırı sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın "Bu hareketin delisi çoktur. Talimat falan dinlemezler" ifadelerine tepki gösteren Uğuroğlu şu tepkiyi gösterdi:

“Delisi çoksa yani biz ne yapalım? Deliyi partiden atacaksın. Akıllılar İYİ Parti'ye gittiler deliler kaldı demek ki. Yani nasıl izah edeyim başka. Ya da 'Orhan dikkat et kendine ben sana saygı duymuyorum' falan demiş. Ben bütün siyasetçilere saygı duyuyorum. Herkes partisinin delilerine sahip çıkacak. O zaman partiden atın ya da tımarhaneye kapatın. Biz akıllılar ne yapacağız? Biz de mi delirelim? Böyle bir cevabı gazeteciye verdiği zaman istifa etmesi lazım, MHP'den ihraç edilmesi lazım. 'Bu hareketin delisi çoktur' böyle bir ifade olabilir mi?"

Aynı gün cuma namazına giderken evinin önünde saldırıya uğrayan Gelecek Patisi Genel Başkanı Selçuk Özdağ ise MHP'li Yalçın'a "Camdan evlerde, sırça köşklerde oturanlar başkasının evine taş atarken 'delilerine' çok güvenmesinler. Zira bir akıllı bin delinin hakkından gelir. Siz herkese her şeyi diyecekseniz ama başkaları size hep temenna mı sunacak? Hayırdır sayın devletlular' siz ağa mısınız bey misiniz?" şeklinde tepki göstermişti.

