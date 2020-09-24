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Uğurcan Çakır'a Fransa'dan talip
Uğurcan Çakır'a Fransa'dan talip çıktı.
GÜNDEM 24.09.2020, 09:53
Alexander Sörloth'u Leipzig'e satan Trabzonspor'da bir ayrılık daha kapıda.
Habertürk'ten Erdem Akbaş'ın haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için kapıyı çaldı.
Türkiye'ye gelerek bordo-mavili kulüple görüşmelere başlayan Fransızlar, masaya 12 milyon Euro'luk teklifle oturdu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 15 milyon Euro'da diretirken pazarlıkların tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi. Trabzonspor'da mutlu olsa da Avrupa hayalini gerçekleştirmek için gitmeye sıcak bakan 24 yaşındaki file bekçisi, kulübün menfaatleri doğrultusunda anlaşmanın sağlanmasını bekliyor.
Kadrosunda geçtiğimiz sezon forma giyen önemli isimleri kaybeden Fırtına'da Uğurcan Çakır'ın gitme ihtimali teknik heyetle de masaya yatırıldı. Eddie Newton ile kurmaylarının transfer gerçekleşmesi halinde Erce Kardeşler'e güvendiklerini ve Uğurcan'ın eksiğini kapatabileceklerini ilettiği ifade edildi.
Habertürk'ten Erdem Akbaş'ın haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için kapıyı çaldı.
Türkiye'ye gelerek bordo-mavili kulüple görüşmelere başlayan Fransızlar, masaya 12 milyon Euro'luk teklifle oturdu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 15 milyon Euro'da diretirken pazarlıkların tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi. Trabzonspor'da mutlu olsa da Avrupa hayalini gerçekleştirmek için gitmeye sıcak bakan 24 yaşındaki file bekçisi, kulübün menfaatleri doğrultusunda anlaşmanın sağlanmasını bekliyor.
Kadrosunda geçtiğimiz sezon forma giyen önemli isimleri kaybeden Fırtına'da Uğurcan Çakır'ın gitme ihtimali teknik heyetle de masaya yatırıldı. Eddie Newton ile kurmaylarının transfer gerçekleşmesi halinde Erce Kardeşler'e güvendiklerini ve Uğurcan'ın eksiğini kapatabileceklerini ilettiği ifade edildi.
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