Uğur Şahin'dan koronavirüs hakkında korkutan açıklama
Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin koronavirüsün 10 yıl daha var olacağını belirtti.
GÜNDEM 29.12.2020, 21:42
Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından ve yeni tip korona virüsü aşısının geliştiricilerinden Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'da düzenlenen sanal basın toplantısında pandeminin gidişatı hakkında açıklama yaptı. Yurt dışı basınına yansıyan toplantı detaylarında Şahin'in "Yeni tip koronavirüs 10 yıl boyunca bizimle olacak. Yeni salgınlara hazırlıklı olmalıyız" dediği belirtildi.
Şahin normalleşme için yaz sonunu işaret ederek, "Yeni bir 'normal' tanımına ihtiyacımız var" dedi. Şahin, aşının ilk olarak İngiltere'de görülen varyantına yaklaşık 6 hafta içinde etkili olabilecek hale getirileceğini söyledi.
Şahin normalleşme için yaz sonunu işaret ederek, "Yeni bir 'normal' tanımına ihtiyacımız var" dedi. Şahin, aşının ilk olarak İngiltere'de görülen varyantına yaklaşık 6 hafta içinde etkili olabilecek hale getirileceğini söyledi.
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