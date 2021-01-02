Uğur Dündar'dan dikkat çeken karar
Uğur Dündar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
GÜNDEM 02.01.2021, 20:40
“Yeni yıla -güzel dileklerimizin aksine- maalesef yine gerilimle girdik” diyen Dündar, paylaşımının devamında ise “Bu nedenle sosyal medya kullanımına bir süreliğine ara vermeyi düşünüyorum...” dedi.
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