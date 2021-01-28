Uğradığı saldırı için 'bilindik bir numara' diyen Bahçeli'ye Özdağ'dan cevap

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinden çıkıp arabasına bineceği sırada uğradığı silahlı saldırı ile ilgili "bilindik bir numara" ifadesini kullanarak, Özdağ'ın kendi kendisini dövdürttüğünü ima eden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslendi ve, "Ortaya çıkarın ben siyaseti bırakacağım" dedi.

Özdağ, Bahçeli'ye, "İçişleri Bakanlığı elinizde, Adalet Bakanlığı elinizde… Ortaya çıkarın ben siyasi hayatımı noktalayacağım ve bütün Türkiye’den özür dileyerek Türkiye’yi terk edeceğim ama siz siyaseti bırakacak mısınız" sorusunu yöneltti.

"Siz şu an Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı gibisiniz. Hatta ortaksınız hatta zaman zaman Cumhurbaşkanı siz oluyorsunuz. İçişleri Bakanlığı elinizde, Adalet Bakanlığı elinizde… Ortaya çıkarın ben siyasi hayatımı noktalayacağım ve bütün Türkiye’den özür dileyerek Türkiye’yi terk edeceğim ama siz siyaseti bırakacak mısınız" diye soran Özdağ, YouTube'da Fatih Portakal'a konuk oldu.

Özdağ yayında şu açıklamaları yaptı:



"Bahçeli’nin iddiasını ispatlaması durumunda özür dileyerek, Türkiye’yi terk edeceğini dile getiren Özdağ, “Sayın Bahçeli 20 sene milletvekilliği yaptı, 3 buçuk yıl başbakan yardımcılığı yaptı ve kendisi bu iddiasını ispat edecek. Biz evimize kamera koymuş muyuz? Kamera koysak benim sırtımı çeker, karşıdaki olayı yapanların yüzünü çeker, Burada karşıdaki olayı yapanların sırtını çekmiş benim yüzümü çekiyor. Kaçarken onların yüzü görünüyor, karşı apartmanlardan çekilmiş. Tabi kimyaları bozuldu.

Bir oyunları vardı. Şimdi benim bir teklifim var. Bakın Sayın Bahçeli, madem ki ben koydum, madem ki bu olayı ben yaptım, 17 dikişi ben attırdım, iki dakika ile ölümden döndüm, kolum parmaklarım kırıldı, bu şekilde bir talimat vererek bunları yaptırdım kendime. Orhan Bey’e de, Afşin Bey’e de yaptırdım. Bakın hükümeti destekliyorsunuz. Siz şu an Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı gibisiniz. Hatta ortaksınız hatta zaman zaman Cumhurbaşkanı siz oluyorsunuz. İçişleri Bakanlığı elinizde, Adalet Bakanlığı elinizde… Ortaya çıkarın ben siyasi hayatımı noktalayacağım ve bütün Türkiye’den özür dileyerek Türkiye’yi terk edeceğim ama siz siyaseti bırakacak mısınız?"

