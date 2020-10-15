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UEFA Uluslar Ligi’nin 4. haftası 20 maçla tamamlandı

UEFA’nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 20 karşılaşmayla tamamlandı.

GÜNDEM 15.10.2020, 06:38
UEFA Uluslar Ligi’nin 4. haftası 20 maçla tamamlandı
UEFA  Uluslar Ligi’nin dördüncü haftası 20 maçla tamamlandı.
B Ligi 3. Grup maçında Sırbistan’ı konuk eden Türkiye, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Millilerin gollerini 57. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Ozan Tufan, konuk takımın gollerini 22. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 49. dakikada penaltıdan Aleksandar Mitrovic attı.
Gruptaki diğer müsabakada Rusya, sahasında Macaristan ile 0-0 berabere kaldı.
Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup mücadelesinde İtalya ile Hollanda, 1-1’lik eşitliğe razı oldu. Ev sahibi İtalya’nın golünü 16. dakikada Lorenzo Pellegrini, Hollanda’nın golünü 25. dakikada Donny van de Beek kaydetti.
A Ligi 2. Grup’ta Danimarka, İngiltere’ye konuk olduğu maçı 35. dakikada Christian Eriksen’in penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.
Fransa ise A Ligi 3. Grup’ta Hırvatistan deplasmanında 8. dakikada Antoine Griezmann ve 79. dakikada Kylian Mbappe’nin golleriyle 2-1 galip geldi. Hırvatistan’ın golü 65. dakikada Nikola Vlasic’ten geldi.
Ligde 5. hafta maçları, 14-15 Kasım’da oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi’nde günün sonuçları şöyle:
A Ligi
1. Grup: Polonya-Bosna Hersek: 3-0
İtalya-Hollanda: 1-1
2. Grup: İngiltere-Danimarka: 0-1
İzlanda-Belçika: 1-2
3. Grup: Hırvatistan-Fransa: 1-2
Portekiz-İsveç: 3-0
B Ligi
1. Grup: Norveç-Kuzey İrlanda: 1-0
Romanya-Avusturya: 0-1
2. Grup: İskoçya-Çekya: 1-0
Slovakya-İsrail: 2-3
3. Grup: Türkiye-Sırbistan: 2-2
Rusya-Macaristan: 0-0
4. Grup: Finlandiya-İrlanda Cumhuriyeti: 1-0
Bulgaristan-Galler: 0-1
C Ligi
2. Grup: Kuzey Makedonya-Gürcistan: 1-1
Estonya- Ermenistan: 1-1
3. Grup: Moldova-Slovenya: 0-4
Yunanistan-Kosova: 0-0
4. Grup: Litvanya-Arnavutluk: 0-0
Belarus-Kazakistan: 2-0
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