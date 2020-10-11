UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, İsviçre'yi 14. dakikada Mikel Oyarzabal'ın attığı golle 1-0 yendi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Almanya, Ukrayna önünde 20. dakikada Matthias Ginter ve 49. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle 2-1 galip geldi. Ukrayna'nın tek golünü 77. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

4. Grup

Ukrayna-Almanya: 1-2İspanya-İsviçre: 1-0

1. Grup

Lüksemburg-Güney Kıbrıs: 2-0Karadağ- Azerbaycan: 2-0

1. Grup

Faroe Adaları-Letonya: 1-1Andorra-Malta: 0-0

Liechtenstein-Cebelitarık: 0-1

