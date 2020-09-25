UEFA Süper Kupa Bayern Münih'in

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Sevilla, 45. UEFA Süper Kupa maçı için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşı karşıya geldi.

16 bine yakın kişinin tribünden izlediği karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk UEFA organizasyonu oldu.

Karşılaşmanın normal süresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Alman ekibi Bayern Münih uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 2-1 yenerek, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Bayern Münih'e kupayı getiren golleri Goretzka (34') ve Javi Martínez (104') attı.



Sevilla'nın tek golü 13. dakikada penaltıdan Ocampos'tan geldi.

Bayern Münih, 2013'ten sonra 2. kez kupayı müzesine götürdü





Sevilla'nın 11. dakikada geliştirdiği hücumda De Jong, sağ kanattan gelen ortayı kafayla altıpasa indirdi. Topla buluşan Rakitic'in, Bayern Münih savunmasındaki Alaba'nın temasıyla yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ocampos, Sevilla'yı 13. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Bayern Münih, 34. dakikada skora denge getirdi. Cepheden yapılan ortayla altıpas içinde, kaleye sırtı dönükken buluşan Lewandowski, topu penaltı noktasına doğru yumuşattı. Geriden gelen Goretzka, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Bounou'yu avladı.



Sevilla, 46. dakikada tehlikeli geldi. Ocampos'un sol kanattan yaptığı ortada De Jong, topa yakın direkte dokundu. Kaleci Neuer, topu kornere çeldi.

58. dakikada Bayern Münihli Gnabry'nin ceza sahasının dışından çektiği şut, kaleci Bounou'dan döndü.

87. dakikada ani gelişen Sevilla atağında En-Nesyri, kaleci Neuer ile karşı karşıya kaldı ancak Alman file bekçisi gole izin vermedi.

Takımlar ikinci devrede skoru değiştiremeyince uzatmalara gidildi.



Oyuna sonradan dahil olan Sevilla'nın forvet oyuncusu En-Nesyri, 92. dakikada girdiği pozisyonu da değerlendiremedi. Savunmanın arkasına sarkan Faslı futbolcu, sol taraftan ceza sahasına girdi. En-Nesyri'nin topu sağına çekip yakın direğe doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, önce kaleci Neuer'in ayağına, sonra da direğe çarptı.

100. dakikada Kimmich ile gole yaklaşan Bayern Münih, 104. dakikada 2-1 öne geçti. Korner vuruşu sonrası Sevilla savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası çizgisinde kontrol eden Alaba'nın çektiği şut, kaleci Bounou'dan döndü. Uzatma bölümünde oyuna giren Martinez, dönen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Bayern Münih, mücadeleyi 2-1 kazandı.

