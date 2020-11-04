UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru!

Şampiyonlar Ligi gecesinin en dikkat çekici skoruna Mönchengladbach imza attı. Alman ekibi, konuk olduğu Shaktar’ı adeta hezimete uğrattı. Mönchengladbahc, Ukrayna temsilcisini deplasmanda 6-0 gibi ezici bir skor ile geçti ve B Grubu’nda liderliğe yükseldi.

Bu gece sahne alan bir başka Alman takımı ise Bayern Münih’ti. Yıldızlar topluluğu, artık normalleşen skorlarından birine daha Salzburg deplasmanında imza attı. Lewandowski ve arkadaşları, Avusturya deplasmanından 6-2’lik galibiyetle ayrıldı ve grubunun ilk sırasında yalnızlaştı.

Bir diğer dikkat çekici skora ise İngiliz devi Liverpool imza attı. Klopp ve öğrencileri, İtalya Serie A’nın flaş ekibi Atalanta’yı deplasmanda 5-0 gibi net bir skor ile geçti ve grup liderliğini pekiştirdi.

3. haftası oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu gece alınan tüm sonuçlar ise şu şekilde:

A GRUBU



B GRUBU



C GRUBU



D GRUBU



