UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

H Grubu'nda Fransızların temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi. Turnuvaya puansız başladı.

Aynı grupta yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımına 2-0 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 16. ve 20. dakikalarda Angelino kaydetti.

G grubunda yer alan İspanyolların devi Barcelona, sahasında karşılaştığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 5-1 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde maç sonuçları şöyle:

E Grubu:



F Grubu:



G Grubu:



