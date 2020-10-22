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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta oynandı! Gecede 6 galibiyet var
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçta kıyasıya mücadele edildi.
GÜNDEM 22.10.2020, 07:44
A Grubu'nda oynanan maçta son şampiyon Bayern Münih, sahasında İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırladı.
Bayern Münih, 28. dakikada Kingsley Coman ve 41. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
66. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle farkı artıran ev sahibi ekip, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Coman'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
D Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımına konuk olan İngiliz temsilcisi Liverpool, 35. dakikada Nicolas Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
C Grubu'nda Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçta Porto'yu 3-1'lik skorla geçti. İngiliz ekibinin gollerini penaltıdan Sergio Agüero, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve Ferran Torres atarken, Porto'nun tek golünü Luis Diaz kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova ( Rusya): 2-2
Bayern Münih ( Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 4-0
B Grubu:
Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3
Inter ( İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-2
C Grubu:
Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya ( Fransa): 1-0
Manchester City ( İngiltere) - Porto (Portekiz): 3-1
D Grubu:
Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-1
Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya): 0-4
Bayern Münih, 28. dakikada Kingsley Coman ve 41. dakikada Leon Goretzka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
66. dakikada Corentin Tolisso'nun golüyle farkı artıran ev sahibi ekip, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Coman'ın golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
D Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımına konuk olan İngiliz temsilcisi Liverpool, 35. dakikada Nicolas Tagliafico'nun kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
C Grubu'nda Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçta Porto'yu 3-1'lik skorla geçti. İngiliz ekibinin gollerini penaltıdan Sergio Agüero, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ve Ferran Torres atarken, Porto'nun tek golünü Luis Diaz kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova ( Rusya): 2-2
Bayern Münih ( Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 4-0
B Grubu:
Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3
Inter ( İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-2
C Grubu:
Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya ( Fransa): 1-0
Manchester City ( İngiltere) - Porto (Portekiz): 3-1
D Grubu:
Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere): 0-1
Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya): 0-4
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