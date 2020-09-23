UEFA Play-off turunda günün sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı.
GÜNDEM 23.09.2020, 02:43
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Beşiktaş eleyen PAOK, Rusya deplasmanında Krasnodar'a konuk oldu. Mücadelenin 32. dakikasında Pelkas'ın golüyle öne geçen Yunan ekibi üstünlüğü koruyamadı. Krasnodar 39'da Claesson'un golüyle skoru eşitledi.
Maçın sonucunu belirleyen gol 70. dakikada Remy Cabella'dan geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Krasnodar, rövanş için avantajı elde etti.
Sonuçlar şöyle:
Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2
Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka): 0-0
Maçın sonucunu belirleyen gol 70. dakikada Remy Cabella'dan geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Krasnodar, rövanş için avantajı elde etti.
Sonuçlar şöyle:
Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2
Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka): 0-0
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|3
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|0
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|3
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|0
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