UEFA Avrupa Ligi’nde maç sonuçları: Sivasspor, Villarreal'e yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta altı grupta oynanan 12 maçla tamamlandı.

Sivasspor, ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenildi. Sivasspor gelecek hafta sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Mücadele 29 Ekim perşembe akşamı saat 20:55'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç sonuçları şöyle:

A GRUBU



B GRUBU



C GRUBU



D GRUBU



E GRUBU



F GRUBU



G GRUBU



H GRUBU



I GRUBU



J GRUBU



K GRUBU



L GRUBU



