UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: Burak Yılmaz, Lille'i uçurdu
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille'i uçurdu.
GÜNDEM 04.12.2020, 07:33
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi.
Villarreal, Lille, Milan, Braga, Antwerp, Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruptan çıkmayı garantiledi.
I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Villarreal bu galibiyetle lider olarak tur atlarken, altı puanda kalan Sivasspor, son hafta deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.
H Grubu'nda yer alan Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi.
Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti ve turu getirdi.
Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti. İtalyan ekibi, grupta Lille'in ardından son 32'ye kalan ikinci takım oldu.
G Grubu'nda Leicester City, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği karşılaşmada Zorya'ya 1-0 yenildi. Ekim ayında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıkan Çağlar, 17. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
A Grubu
B Grubu
C Grubu
D Grubu
E Grubu
F Grubu
G Grubu
H Grubu
I Grubu
J Grubu
K Grubu
L Grubu
Villarreal, Lille, Milan, Braga, Antwerp, Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruptan çıkmayı garantiledi.
I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Villarreal bu galibiyetle lider olarak tur atlarken, altı puanda kalan Sivasspor, son hafta deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.
H Grubu'nda yer alan Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi.
Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti ve turu getirdi.
Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti. İtalyan ekibi, grupta Lille'in ardından son 32'ye kalan ikinci takım oldu.
G Grubu'nda Leicester City, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği karşılaşmada Zorya'ya 1-0 yenildi. Ekim ayında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıkan Çağlar, 17. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
A Grubu
B Grubu
C Grubu
D Grubu
E Grubu
F Grubu
G Grubu
H Grubu
I Grubu
J Grubu
K Grubu
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