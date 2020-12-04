UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: Burak Yılmaz, Lille'i uçurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi.

Villarreal, Lille, Milan, Braga, Antwerp, Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruptan çıkmayı garantiledi.

I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Villarreal bu galibiyetle lider olarak tur atlarken, altı puanda kalan Sivasspor, son hafta deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.

H Grubu'nda yer alan Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti ve turu getirdi.

Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti. İtalyan ekibi, grupta Lille'in ardından son 32'ye kalan ikinci takım oldu.

G Grubu'nda Leicester City, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği karşılaşmada Zorya'ya 1-0 yenildi. Ekim ayında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıkan Çağlar, 17. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.



A Grubu



B Grubu



C Grubu



D Grubu



E Grubu



F Grubu



G Grubu



H Grubu



I Grubu



J Grubu



K Grubu



L Grubu



