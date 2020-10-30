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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 11 grubun 2. hafta maçları tamamlandı.
GÜNDEM 30.10.2020, 03:41
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlandı.
Demir Grup Sivasspor öne geçtiği maçta sahasında Maccabi Tel Aviv'e 2-1 kaybetti ve puanla tanışamadı. İstanbul'da oynanan Karabağ - Villarreal maçında ise Azerbaycan ekibi öne geçse de İspanyol temsilcisi 3-1 kazandı.
Lille sahasında Celtic ile 2-2 berabere kalırken Fransız takımının ilk golünü Zeki Çelik kaydetti. Zeki Çelik ile beraber Yusuf Yazıcı da maça ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz sonradan oyuna dahil oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin tüm sonuçları şöyle;
A Grubu
Cluj 1-1 Young Boys
Roma 0-0 CSKA Sofya
B Grubu
Molde 1-0 Rapid Wien
Arsenal 3-0 Dundalk
C Grubu
Nice 1-0 Hapoel Beer Sheva
Slavia Prag 1-0 Bayer Leverkusen
D Grubu
Benfica 3-0 Standard Liege
Rangers 1-0 Lech Poznan
E Grubu
Granada 0-0 PAOK
Omonia Nicosia 1-2 PSV Eindhoven
F Grubu
Real Sociedad 0-1 Napoli
AZ Alkmaar 4-1 Rijeka
G Grubu
Zorya Luhansk 1-2 Braga
AEK Atina 1-2 Leicester City
H Grubu
Milan 3-0 Sparta Prag
Lille 2-2 Celtic
I Grubu
Demir Grup Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv
Karabağ 1-3 Villarreal
J Grubu
LASK Linz 4-3 Ludogorets Razgrad
Royal Antwerp 1-0 Tottenham
K Grubu
CSKA Moskova 0-0 Dinamo Zagreb
Feyenoord 1-4 Wolfsberger
L Grubu
Gent 1-4 Hoffenheim
Kızılyıldız 5-1 Slovan Liberec
Demir Grup Sivasspor öne geçtiği maçta sahasında Maccabi Tel Aviv'e 2-1 kaybetti ve puanla tanışamadı. İstanbul'da oynanan Karabağ - Villarreal maçında ise Azerbaycan ekibi öne geçse de İspanyol temsilcisi 3-1 kazandı.
Lille sahasında Celtic ile 2-2 berabere kalırken Fransız takımının ilk golünü Zeki Çelik kaydetti. Zeki Çelik ile beraber Yusuf Yazıcı da maça ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz sonradan oyuna dahil oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin tüm sonuçları şöyle;
A Grubu
Cluj 1-1 Young Boys
Roma 0-0 CSKA Sofya
B Grubu
Molde 1-0 Rapid Wien
Arsenal 3-0 Dundalk
C Grubu
Nice 1-0 Hapoel Beer Sheva
Slavia Prag 1-0 Bayer Leverkusen
D Grubu
Benfica 3-0 Standard Liege
Rangers 1-0 Lech Poznan
E Grubu
Granada 0-0 PAOK
Omonia Nicosia 1-2 PSV Eindhoven
F Grubu
Real Sociedad 0-1 Napoli
AZ Alkmaar 4-1 Rijeka
G Grubu
Zorya Luhansk 1-2 Braga
AEK Atina 1-2 Leicester City
H Grubu
Milan 3-0 Sparta Prag
Lille 2-2 Celtic
I Grubu
Demir Grup Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv
Karabağ 1-3 Villarreal
J Grubu
LASK Linz 4-3 Ludogorets Razgrad
Royal Antwerp 1-0 Tottenham
K Grubu
CSKA Moskova 0-0 Dinamo Zagreb
Feyenoord 1-4 Wolfsberger
L Grubu
Gent 1-4 Hoffenheim
Kızılyıldız 5-1 Slovan Liberec
28°
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|2. Fenerbahçe
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|3. Galatasaray
|6
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|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
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|Takımlar
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|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
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|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
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|7
|7
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|7
|5
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|7
|5
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|7
|4
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|7
|3
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|3
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|O
|P
|1. Everton
|6
|13
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|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
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|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
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|7
|7
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|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
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|7
|5
|19. Levante
|6
|4
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|7
|3
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