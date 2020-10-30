UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor öne geçtiği maçta sahasında Maccabi Tel Aviv'e 2-1 kaybetti ve puanla tanışamadı. İstanbul'da oynanan Karabağ - Villarreal maçında ise Azerbaycan ekibi öne geçse de İspanyol temsilcisi 3-1 kazandı.

Lille sahasında Celtic ile 2-2 berabere kalırken Fransız takımının ilk golünü Zeki Çelik kaydetti. Zeki Çelik ile beraber Yusuf Yazıcı da maça ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz sonradan oyuna dahil oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin tüm sonuçları şöyle;

A Grubu

Cluj 1-1 Young Boys

Roma 0-0 CSKA Sofya

B Grubu

Molde 1-0 Rapid Wien

Arsenal 3-0 Dundalk

C Grubu

Nice 1-0 Hapoel Beer Sheva

Slavia Prag 1-0 Bayer Leverkusen

D Grubu

Benfica 3-0 Standard Liege

Rangers 1-0 Lech Poznan

E Grubu

Granada 0-0 PAOK

Omonia Nicosia 1-2 PSV Eindhoven

F Grubu

Real Sociedad 0-1 Napoli

AZ Alkmaar 4-1 Rijeka

G Grubu

Zorya Luhansk 1-2 Braga

AEK Atina 1-2 Leicester City

H Grubu

Milan 3-0 Sparta Prag

Lille 2-2 Celtic

I Grubu

Demir Grup Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv

Karabağ 1-3 Villarreal

J Grubu

LASK Linz 4-3 Ludogorets Razgrad

Royal Antwerp 1-0 Tottenham

K Grubu

CSKA Moskova 0-0 Dinamo Zagreb

Feyenoord 1-4 Wolfsberger

L Grubu

Gent 1-4 Hoffenheim

Kızılyıldız 5-1 Slovan Liberec

