UEFA Avrupa Ligi'nde 34 takım play-off turuna yükseldi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turuna yükselen ekipler belli oldu.
GÜNDEM 25.09.2020, 03:42
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Tek karşılaşma üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Galatasaray, Ararat (Ermenistan), KuPS (Finlandiya), Viktoria Plzen (Çekya), Maccabi Haifa (İsrail), Fehervar (Macaristan), Flora (Estonya), Cluj (Romanya), Celtic (İskoçya), CSKA Sofya (Bulgaristan), Rio Ave (Portekiz), Rosenborg (Norveç), Charleroi (Belçika), Malmö (İsveç), PSV Eindhoven (Hollanda), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Slovan Liberec (Çekya), Kİ Klaksvík (Faroe Adaları), Saraybosna (Bosna Hersek), Kopenhag (Danimarka), Tottenham (İngiltere), Granada (İspanya), Wolfsburg (Almanya), Legia Varşova (Polonya), Basel (İsviçre), Milan (İtalya), LASK (Avusturya), AEK (Yunanistan), Dundalk (İrlanda), APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Standard Liege (Belçika), Glasgow Rangers (İskoçya), Sporting Lizbon (Portekiz) ve Rijeka (Hırvatistan) tur atladı.
Play-off turu karşılaşmaları 1 Ekim'de oynanacak
Play-off turu karşılaşmaları 1 Ekim'de oynanacak
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|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|2
|4
|4. Adanaspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
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