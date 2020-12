Uçuş kısıtlamasıyla ilgili NOTAM yayınlandı! İşte ayrıntılar...

İngiltere’de görülen ve hızla diğer ülkelere de yayılan yeni corona virüsü mutasyonu nedeniyle Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’ya uçuşları geçici süreyle karşılıklı olarak durdurma kararı almıştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM); Birleşik Krallık, Danimarka ve Güney Afrika arasında yapılan uçuşların kısıtlanmasına ait NOTAM yayınlandığını açıkladı. Peki NOTAM nedir? İşte detaylar...

NOTAM’da şu ifadeler yer aldı:

* 20 Aralık 2020 21:00 UTC saati itibariyle hava aracı koltuk konfigürasyonu ne olursa olsun Birleşik Krallık, Danimarka ve Güney Afrika’dan Türk hava meydanlarına yapılan uçuşlar durdurulmuştur.

* Konuyla ilgili şu koşullar geçerlidir:

1. Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden kişilerin taşınmasına ilişkin özel izin verilmedikçe kısıtlama uygulanan ülke operatörleri, yalnızca Türkiye’den kendi vatandaşlarını taşıyan nakil uçuşlarını gerçekleştirebilir.

2. Türk operatörler, Türkiye’ye yalnızca Türk vatandaşlarını, ikamet izni bulunan yabancılar, devlet yetkilileri ve diplomatik personeli taşıyabilir.

3. Tahliye uçuşları bu kısıtlamadan muaf tutulacak olup gelen tüm yolculara varış sonrasında PCR testi yapılacaktır.

4. Bahsi geçen üç ülkede bulunmuş olan yolculara varış sonrasında PCR testi yapılacaktır. Bu yolcular, bu ülkelerden ayrılma tarihlerinden başlayarak yedi gün boyunca karantina altında tutulacaktır. Yedinci günde ikinci PCR testi yapılacak ve test sonucunun negatif olması halinde karantina sona erecektir.

5. T.C. Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon yapılması şartıyla genel havacılık ve iş amaçlı uçuşlara izin verilebilir.

6. Ambulans, insani yardım ve tüm kargo uçuşları, bu kısıtlamalardan muaftır.

7. Mürettebat için PCR testi ve karantina zorunluluğu bulunmamaktadır.



NOTAM (Notice to airman), uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir çalışma, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı ile her türlü değişikliklere ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan bir ikaz yayınıdır.

Pilotlar, her uçuş öncesinde brifing ofislerinden ya da Dispatcher'lerden gidecekleri yol ve meydan hakkında yayınlanmış olan bültenleri yani NOTAM'ları alır, yolların kısıtlayıcı bölümleri üzerinde çalışır, hangi sahaların tahditli olduğu hakkında fikir sahibi olurlar. Ancak burada asıl görev hava trafik kontrolörlerine düşmektedir.

Hava trafik kontrolörleri çalışmaya başlamadan önce kendi sorumluluk sahalarını ilgilendiren, o günün yayımlanmış NOTAM'lı bölge bilgilerini inceler, trafik idaresini nasıl yapacaklarını bu bilgileri referans alarak önceden planlarlar.