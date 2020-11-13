Üçüncü sondaj gemisi Kanuni Karadeniz'de görevine başladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni'nin Karadeniz'e doğru yola çıktığını, Filyos Limanı'ndaki bakım çalışmalarının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine başlayacağını açıkladı.

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Tuna-1 kuyusundaki rezervin 405 milyar metreküpe yükseldiğini aktaran Dönmez, "Böylece, Tuna-1 kuyusundaki ilk sondajımızı tamamladık. Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarı 16.8 milyar metreküp. Tuna-1 kuyusundaki keşfimizle bunun 24 katını tek bir sondajda yakaladık. Sadece hanelerin 20 yıldan fazla ihtiyacını tek başına karşılayabilecek devasa bir rezervden bahsediyoruz" dedi.

Kanuni'nin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi için kulelerinin söküldüğünü aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Zolguldak'taki Filyon limanında "kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işlerinin tamamlanmasının ardından" Kanuni'nin Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk sondajına 2021'in ilk aylarında başlayacağını belirtti.

Dönmez, Doğu Akdeniz'de yeni sondajların da devam edeceğini belirtti;



"Kimse Akdeniz’de durduğumuzu, duraksadığımızı sanmasın. Yavuz, Selçuklu-1 kuyusundaki sondajını 6 bin metrede tamamladı. Bölgede yaptığımız çalışmalardan ümit verici sonuçlar aldık. İnşallah bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak. Yavuz'un şu anda, Taşucu Limanı'nda Akdeniz'deki bir sonraki sondajı için kuyu öncesi bakım çalışmaları devam ediyor."

