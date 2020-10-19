Ücretsiz tablet kimlere ve nasıl dağıtılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı ücretsiz tablet dağıtımıyla ilgili açıklama Bakan Ziya Selçuk tarafından yapılmıştı. Ücretsiz tabletler öncelikler ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.

Tabletlerin dağıtımı öncelikle resmi veriler üzerinden belirlenecek.

Öte yandan kimi belediyeler ve özel kuruluşlar da ücretsiz tablet dağıtımı yapacağını açıkladı.



12 Ekim itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca dağıtımı başlayan tabletler, il müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Cihazların dağıtım süreci İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ücretsiz tabletler ile ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti...



Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen kimi belediyeler ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı.

Aşağıdaki linkler üzerinden başvuru yapabilirsiniz.



“Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak.

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik.

Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak.”

