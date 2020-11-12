Ücretsiz izne çıkarılan işçinin emeklilik primini kendi ödemesi gerekecek

Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirlerden biri işçilerin kısa çalışma ödeneği alarak veya ücretsiz izne çıkarılması oldu. Ancak bu noktada sigorta primleri konusu unutuldu ve şimdi bir sorun olarak dönmek üzere.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, kısa çalışma ödeneği alan ya da ücretsiz izne çıkarılan işçilerin emeklilik primleri de donduruluyor. Sadece sağlık hizmetleri kesintiye uğramasın diye genel sağlık sigortaları yatırılıyor. Hükümetin kısa çalışma süresini uzatması ile de emeklilik priminin yatırılmayan ayları artıyor.

İşçiler işlerine geri döndükleri zaman işverenin geriye dönük olarak emeklilik primlerini ödeme zorunluluğu da yok.

Kısa çalışmada eğer bir ay içerisinde 20 gün normal çalışma, 10 gün kısa çalışma yapılıyorsa burada da kısa çalışmaya giren dönemler için prim ödemesi yok.

Bir işçinin emekli olabilmesi için ise 7200 günlük priminin ödenmesi şart. Bu emeklilik için aranan temel şartlardan biri.

Yasa bazı durumlarda geriye dönük ödeme yapılabileceğini belirtse de kısa çalışma veya ücretsiz izin bu duruma dahil değil.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk eylülde, kısa çalışmadan yararlananların prim yatırılmayan dönemleri için borçlanma ve benzeri imkânlara önümüzdeki dönemde bakacaklarını belirtti. Ancak bu durumda emekli olmak isteyen işçiler kendi primlerini kendileri yatıracak.

Ücretsiz izindeki işçi sayısı 2.1 milyona ulaşırken, patronlar uygulamayı kötüye kullanmaya başladı.

İŞKUR son verilerine göre ücretsiz izne çıkarılan işçi sayısı 2 milyon 45 bin 139’dan nisan-ekim döneminde 2 milyon 111 bin 852’ye ulaştı.

Kimi sendikalar da bazı işverenlerin işçilerini ücretsiz izne çıkmış gibi gösterdiğini, devletten 1168 TL alarak gerisini elden verdiğini ancak işçileri evden çalıştırmaya devam ettiğini iddia etti.

