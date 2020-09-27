Ücretsiz izin sopa olarak kullanılıyor!

Çalışma hayatında işveren tarafından adeta öcü gibi görülen sendikalaşma, bu sefer de pandemi koşulları kullanılarak engellenmeye çalışılıyor. Bursa İnegöl’de tekstil alanında faaliyet gösteren fabrika, sendika üyesi olan 300 işçiyi, kısa çalışma ödeneğinden mahrum bırakarak ücretsiz izne çıkardı. İşveren, işten çıkarma yasağı nedeniyle ücretsiz izni sendikalı işçilere karşı sopa olarak kullanmaktan geri durmuyor.

Bursa İnegöl’de faaliyet gösteren ve 400 kişinin çalıştığı Tekmis Tekstil’de işveren, yetkili sendika Teksif’i bertaraf etmek için önce fabrikayı kapatma tehdidinde bulundu. Ancak bundan sonuç alınamayınca, pandemi koşulları fırsat bilinerek kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin sopa olarak kullanılarak baskılar yapılmaya başlandı.



Fabrika işçileri 1 buçuk yıl önce, ayda 15-20 gün çalıştırılıp eksik maaş aldıkları ve sigorta primleri asgari ücret üzerinden yatırılıp maaşın bir kısmını da elden alarak kayıp yaşadıkları için çareyi Anayasal hakları olan sendikalı olmakta buldu. İşçilerin üye olduğu Türk-İş’e bağlı Teksif Sendikası, kısa sürede toplu iş sözleşmesi imzalamak için gerekli olan çoğunluğu sağlayarak işyerinde yetkiyi aldı. Ancak işveren toplu iş sözleşmesi sürecinde sendikanın teklif ettiği hiçbir maddeyi kabul etmemesi sonucu, toplu sözleşme Yüksek Hakem Kurulu’nca bağıtlandı.

Eşitlik ilkesine ve çalışma barışına uymayan bu davranışlarına yönelik sendikal baskının artması sonucu işveren bu baskıdan kurtulabilmek için pandemi koşullarına sarıldı. Süreci kendi lehine kullanmak isteyen işveren, sendikalı işçilerin bir bölümü kısa çalışma geçirildi, bir bölümü ise ücretsiz izne çıkartıldı. Daha sonra ise bu işçiler aranılarak, işbaşı yapabilmeleri için sendikalarından istifa ettirilmeye çalışıldı.



Kimi işçiler bu baskıya boyun eğerken, Anayasal hakları olan sendikalılık haklarını kullanmak isteyen 300 işçi ise kapının önünde kaldı. İşten çıkarma yasağı olduğu için, işlerine de son verilemeyen işçiler ücretsiz izne çıkartılarak büyük mağduriyetler ile baş başa bırakıldı. Sendika ise bu yasadışı uygulamalara karşı işçinin hakkını elde edebilmesi için konuyu yargıya taşıdı.



Sözleşmenin bağıtlanması sonrası işveren ise sendikalaşmanın önüne geçmek için ilk olarak fabrikayı kapatacağını duyuran ancak buradan da sonuç alamayan işveren bu sefer de işyerindeki çalışma barışını bozmak için, sendikalı olmayan işçilere ‘zekat’ adı altında 2 bin lira ödeme yaparken, sendikalı işçinin toplu sözleşme gereği geriye dönük haklarını ise vermedi.

