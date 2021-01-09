Ücretsiz izin parası eksik mi yattı?

Pandemi koşulları nedeniyle işverenleri tarafından ücretsiz izine çıkarılanlara her ay düzenli olarak ücretsiz izin nakit destek veriliyor. Şartları kısa çalışma ödeneğine yetmeyen personeller için çıkarılmış olan ücretsiz izin yardımı için işverenler işçileri adına başvurdu. Devlet yeni bir uzatma olmazsa 28 Şubat’a kadar destek ödemesine devam edecek.

2021 yılında asgari ücretin zamlanması ile birlikte zam gelen ücretlerden biri de ücretsiz izin nakit destek oldu. Ücretsiz izin parası alanlar Ocak ayında 1400 TL almayı beklerken, 1170 TL aldılar.



Hesaplara yatan ücretsiz izin parası yine 1170 TL yattı. Bunun sebebi; ücretsiz izin parasının hesaplamasının bir ay geriden gelmesi. Yani ücretsiz izin parası eksik yatmadı.

Ocak ayında verilen paralar Aralık ayında hesaplaması yapılan ücretlerdir. 1400 TL ücret bu nedenle Ocak hesaplaması ile Şubat’ta geçerli olmaya başlayacak.

