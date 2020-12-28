Ücretsiz izin parası 1 Ocak öncesi yatacak mı?
Ücretsiz izin parası 1 Ocak öncesi yatacak mı? sorusu ücretsiz izin desteği alan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor.
GÜNDEM 28.12.2020, 07:49
2
Milyonlarca çalışan pandemi döneminde kapanma nedeniyle maaşlarının bir kısmının devlet tarafından ödenmesi koşulu ile belirli ödeneklere dahil oldu. Kısa Çalışma Ödeneği veya İşsizlik Maaşı için şartları uygun olmayan personellere ise işverenleri tarafından ücretsiz izine çıkarılma seçeneği sunuldu. Ücretsiz izine çıkanlara bir süredir 1170 TL tutarında ücretsiz izin nakit destek veriliyor.
1 Ocak 2021’den itibaren asgari ücret ile birlikte pek çok ödenekte de artış yaşanacak olması nedeniyle ücretsiz izin desteği alan milyonlarca vatandaşın kafasına ücretsiz izin parası 1 Ocak öncesi yatacak mı? sorusu geliyor.
Bu konuda henüz hükümetten herhangi bir açıklama gelmiş durumda değil. 1170 TL tutarındaki ücretin yeni yıl öncesi verilmesi en büyük beklentiler arasında. Hafta içi bu yönde bir karar gelebilir. Karar geldiğinde detayları milligazete.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
1 Ocak 2021’den itibaren asgari ücret ile birlikte pek çok ödenekte de artış yaşanacak olması nedeniyle ücretsiz izin desteği alan milyonlarca vatandaşın kafasına ücretsiz izin parası 1 Ocak öncesi yatacak mı? sorusu geliyor.
Bu konuda henüz hükümetten herhangi bir açıklama gelmiş durumda değil. 1170 TL tutarındaki ücretin yeni yıl öncesi verilmesi en büyük beklentiler arasında. Hafta içi bu yönde bir karar gelebilir. Karar geldiğinde detayları milligazete.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Kasımpaşa
|15
|19
|12. Konyaspor
|13
|18
|13. Rizespor
|13
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Ankaragücü
|14
|12
|18. Denizlispor
|14
|12
|19. Gençlerbirliği
|13
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|13
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Tottenham
|15
|26
|6. Man City
|14
|26
|7. Aston Villa
|13
|25
|8. Chelsea
|15
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Newcastle
|14
|18
|14. Crystal Palace
|15
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü