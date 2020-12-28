Milyonlarca çalışan pandemi döneminde kapanma nedeniyle maaşlarının bir kısmının devlet tarafından ödenmesi koşulu ile belirli ödeneklere dahil oldu. Kısa Çalışma Ödeneği veya İşsizlik Maaşı için şartları uygun olmayan personellere ise işverenleri tarafından ücretsiz izine çıkarılma seçeneği sunuldu. Ücretsiz izine çıkanlara bir süredir 1170 TL tutarında ücretsiz izin nakit destek veriliyor.

1 Ocak 2021’den itibaren asgari ücret ile birlikte pek çok ödenekte de artış yaşanacak olması nedeniyle ücretsiz izin desteği alan milyonlarca vatandaşın kafasına ücretsiz izin parası 1 Ocak öncesi yatacak mı? sorusu geliyor.



Bu konuda henüz hükümetten herhangi bir açıklama gelmiş durumda değil. 1170 TL tutarındaki ücretin yeni yıl öncesi verilmesi en büyük beklentiler arasında. Hafta içi bu yönde bir karar gelebilir. Karar geldiğinde detayları milligazete.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

