Ücretsiz izin nakdi destek uzatıldı! Ücretsiz izin nakit destek ne kadar?

Haziran ayından beri 2 aylık periyotlarla uzatılan Ücretsiz İzin Nakdi Desteği bir kez daha uzadı. Son olarak 17 Ocak 2021’de sona erecek olan ücretsiz izin desteği 2 ay daha uzatıldı. Açıklama Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.



Yeni alınan karar ile ücretsiz izin nakit desteği 17 Mart 2020’ye kadar uzatıldı. Konuya dair açıklama bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan; “Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık.” dedi.



Asgari ücrete yüzde 21.5 zam gelmesinin ardından 1170 TL nakit destek alanlar zam alıp almayacaklarını beklemeye başladı. Konuya dair şu an hükumetten herhangi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin yılbaşından sonra bir karar gelebilir.

