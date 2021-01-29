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Ücretsiz izin istismarı!

Koronavirüs ile çalışma hayatının gündemine giren ücretsiz izin uygulaması büyük mağduriyetlere neden oluyor…

GÜNDEM 29.01.2021, 04:33
Ücretsiz izin istismarı!
Çalışma hayatımız birçok sorun ile boğuşurken, pandemi süreci ile birlikte bu sorunlara bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında uygulanmaya başlanan ücretsiz izin ile altı ay içinde 2 buçuk milyona yakın işçi günlük 39 liraya yani aylık bin 170 lira ücret ile dağ gibi büyüyen geçim koşulları ile karşı karşıya bırakıldı. Uygulama sadece maddi zorluklara değil, işçi haklarının gasp edilmesine de yol açtı. Birçok işyerinde, sendikalı üyesi olan işçiler, işten atmaların yasak olması nedeniyle ücretsiz izne çıkartarak cezalandırma yoluna gitti.
Geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisinin ülkemizde görülmeye başlanması ile birçok alanda tedbirler alınmıştı. Bu tedbir paketlerinden en dikkat çekeni ise çalışma hayatına yönelik getirilen uygulamalar oldu. İktidar, üretimini durmaması için işten atmaları yasaklarken, işverenin üzerindeki yükü da azaltmak için kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamalarını yürürlüğe soktu.Bu tedbir paketi içinde en çok tepkiyi ise ücretsiz izin uygulaması çekti. İnisiyatifi işverene bırakılan uygulama emek cephesi tarafından büyük tepki görmüş, işçiyi günlük 39 lira ile geçinmek zorunda bırakan bu uygulamadan vazgeçilmesi çağrıları yapılmıştı. Ancak iktidar kanadı, gelen bu çağrılara karşın halen daha bir adım atmadı.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında çalışma hayatının gündemine giren ücretsiz izin uygulamasının bugüne kadar olan süreç içindeki karnesi, emek cephesinin tepkisinin haklılığını kanıtlamış oldu. İŞKUR verilerine göre Nisan 2020 tarihleri ile Aralık 2020 tarihleri arasında 2 milyon 216 bin 622 işçi ücretsiz izin uygulaması kapsamında işbaşından olmuş ve günlük 39 lira yani aylık bin 170 lira gibi asgari ücretin kat kat altında ücretler ile kendilerinin ve ailelerinin geçimlerini sağlamak zorunda bırakıldı.

İşverenin adeta işten atma yasağının etrafından dolanmasına yol açan bu uygulama, sadece işçilerin maddi geçimlerini zorlaştırmak ile kalmadı, sendikal haklarına karşı da sopa olarak kullanıldı. Çalışma hayatında sıkça karşımıza çıkan sendikalı işçilerin, işten atılmaları pandemi sürecinde karşımıza bu sefer ücretsiz izne çıkartılmak olarak geldi. Bu anlamda çalışma hayatı güne sendikalı oldukları için ücretsiz izne çıkartılan işçilerin verdikleri mücadele ile başlar oldu. Buna en yeni örnek ise market zinciri Migros’un depo bölümünde çalışan ve sendikalı oldukları için ücretsiz izne çıkartılan işçilerin iki haftayı geçen direnişleri oldu. Sendikalar ise böylesi tablolarının yeniden yaşanmaması için bir kez daha ücretsiz izin uygulamasından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.
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