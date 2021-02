Ücretli açlık!

Öğretmen açığını kadrolu öğretmenler yerine ücretli öğretmenlerle kapatmaya çalışan iktidarın, ücretli öğretmenlere reva gördüğü maaş miktarları ise köle düzenini andırıyor! Ek ders karşılığı maaşını kazanan 81 bin ücretli öğretmen, normal şartlarda bile asgari ücretin altında maaşlar alırken, pandemi sürecinde ek ders sayısının neredeyse yarı yarıya düşmesiyle 2 bin liranın altında ücretlerle geçimini sağlamaya çalışıyor.

Yazboz tahtasına dönen eğitim sistemi, milyonlarca öğrenci gibi on binlerce öğretmeni de mağdur ediyor! Öğretmen atamasındaki yanlış planlama sistemin çarklarını bozarken, bu ise 700 bine yakın atama bekleyen öğretmen, 150 bine yakın ise öğretmen açığına neden oldu! MEB ise sorunu kökten halletmek yerine ‘pansuman tedavi’ kabul edilen ücretli öğretmenlerle sorunu çözmeye çalışıyor. Toplam öğretmen sayısının yaklaşık yüzde 10’una denk gelen ücretli öğretmenlere reva görülen maaşlar ise ‘pes’ dedirtti. Açlık sınırının 2 bin 500’ün üzerine çıktığı Türkiye’de ücretli bir öğretmenin kesintilerden sonra cebine giren miktarın bin 800’de kalması “Öğretmenler açlığa mahkum’ yorumlarına neden oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen açığı bir türlü bitmiyor. Her yıl çok düşük rakamlarla öğretmen atamaları gerçekleştiren iktidar, öğretmen açığını ise adeta açlık sınırının altında yaşamak zorunda bıraktığı ücretli öğretmenlerle kapatmaya çalışıyor. 80 bin 583 ücretli öğretmenin, yapılan son zamlarla birlikte bile aldıkları maaş asgari ücretin altında kaldı! Açlık sınırının 2 bin 500’ün üzerine çıktığı Türkiye’de ek ders karşılığı görev yapan ücretli öğretmenlerin aldıkları maaş bazı aylar bin 500 ila 2 bin arasında değişiyor. Her ne kadar bazı okul müdürleri ücretli öğretmenlere daha fazla ders vererek yardımcı olmaya çalışsa da pandemi sürecinde ücretli öğretmenlerin tamamına yakınının ders sayısının neredeyse yarı yarıya düştüğü belirtiliyor. Bu durum ise zaten asgari ücretin altında maaş alan ücretli öğretmenlerin bu süreçte 2 bin TL’nin de altında maaş almasına neden oluyor.



Konuya ilişkin gazetemize konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ülkemizde kadrolu öğretmen ihtiyacı kadar öğretmen ataması yapılmadığını hatırlatarak, “Boş kalan kadrolar ise ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılmaktadır. Türk Eğitim-Sen’in yaptığı araştırmaya göre geride bıraktığımız yılda, 81 ilde görevlendirilen ücretli öğretmen sayısı 80 bin 583’tür. Görülüyor ki, ücretli öğretmenlik adeta bir yasal istihdam modeli haline getirilmiştir. Üstelik bu arkadaşlarımız asgari ücretin altında maaş alıyor, adeta köle gibi çalışıyorlar. Çünkü girdikleri ders başına ücret alıyorlar. Sigortaları da eksik yatıyor. Özlük hakları yok. Tayin talebinde bulunamıyorlar. MEB’in bu şekilde ucuz iş gücü çalıştırması insan haklarına aykırı bir uygulamadır! İnsani boyutu zerre kadar olmayan ücretli öğretmenlik uygulaması eğitimin hiçbir kademesinde olmamalıdır. 81 bin ücretli öğretmenin görev yaptığı bir ülkede hiç kimse öğretmen fazlalığından bahsedemez” dedi.

Sorunun planlamada olduğunun altını çizen Geylan, “Hükümet en az 80 bin öğretmen atamasını bu yıl gerçekleştirmelidir” şeklinde konuştu.



Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ise ücretli öğretmenlik uygulamasını doğru bulmadıklarının altını çizerek, “Bu eğitimdeki istikrarı da bozan bir durum. Çünkü bir iş güvencesine dayanmıyor. Bir süreklilik arz etmiyor. Bu arkadaşlarımızın ücretlendirilme biçimi ek ders mukabili hizmet, maaş mukabili değil. Kadrolu yöntemlerle hizmet alamadığı yerlerde devletin geçici olarak yararlandığı bir uygulama bu. Bizim kanaatimiz şu; zaten ücretli öğretmen olarak çalışanların yüzde 90’ı atama bekleyen öğretmen arkadaşlarımızdan olduğu için burada beklenen şey öğretmenlerimizin kadrolu veya sözleşmeli atanabileceği bir yere gelmesi. Maliye Bakanlığı ekstra bir inisiyatif ortaya koyma suretiyle çözüm olarak bu yıl daha fazla kadrolu eleman alımı yapmalı. Bu yıl içerisinde 120 bin civarında mümkün değilse 60 bin civarında atama yapılırsa boş olan normlar hem dolmuş olur hem de öğretmen açıkları kapandığı için ücretli öğretmen ihtiyacı da asgari düzeye iner” diye konuştu.



“Atamalar, ücretli öğretmenliği ortadan kaldırır mı?” sorusuna ise Selvi şu cevabı verdi: “Kaldırmaz. Neden? Çünkü doğum iznine giden öğretmenler olur, çeşitli nedenlerle öğretmen açığı oluşur. O zaman da yalnız başına bir ek ders ücreti değil aynı zamanda bir ilave katkının da maaş karşılığı üzerinden arkadaşlarımız da hak ettikleri olmasa da hak ettiklerine yakın bir ücretlendirmeye kavuşacağını düşünüyoruz.”