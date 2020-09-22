Uçakta doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz bilet
Mısır merkezli EgyptAir havayolu şirketi, Kahire- Londra uçuşu sırasında dünyaya gelen bebeğe ömür boyu bedava uçma hakkı tanıyan bir hediye verdi.
GÜNDEM 22.09.2020, 11:57
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Kahire’den Londra yönünde sefer gerçekleştiren EgyptAir havayolu şirketi uçağı, Hiyam Nasir Naci Daaban adındaki Yemenli yolcusunun doğum sancıları tutunca zorunlu iniş yaptı.
Kadını zamanında hastane yetiştirme umuduyla Almanya'nın Münih kentine iniş yapan pilot başarılı olamadı. Anne adayı, uçakta bulunan bir doktorun yardımıyla daha iniş gerçekleşmeden bebeğini dünyaya getirdi.
Mısır merkezli EgyptAir havayolu şirketi, Kahire- Londra uçuşu sırasında dünyaya gelen bebeğe ömür boyu bedava uçma hakkı tanıyan bir hediye verdi. Anneyi kutlayan Mısır Holding Şirketi Başkanı Ruşdi Zekeriya, bebeğe ömür boyu ücretsiz seyahat etme hakkı tanıyacaklarını açıkladı. Ancak şirketten yapılan açıklamada bebeğin bu ucu açık bileti yalnızca uçağın zorunlu iniş yaptığı Münih'e giderken kullanabileceğinin de altı çizildi.
Kadını zamanında hastane yetiştirme umuduyla Almanya'nın Münih kentine iniş yapan pilot başarılı olamadı. Anne adayı, uçakta bulunan bir doktorun yardımıyla daha iniş gerçekleşmeden bebeğini dünyaya getirdi.
Mısır merkezli EgyptAir havayolu şirketi, Kahire- Londra uçuşu sırasında dünyaya gelen bebeğe ömür boyu bedava uçma hakkı tanıyan bir hediye verdi. Anneyi kutlayan Mısır Holding Şirketi Başkanı Ruşdi Zekeriya, bebeğe ömür boyu ücretsiz seyahat etme hakkı tanıyacaklarını açıkladı. Ancak şirketten yapılan açıklamada bebeğin bu ucu açık bileti yalnızca uçağın zorunlu iniş yaptığı Münih'e giderken kullanabileceğinin de altı çizildi.
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