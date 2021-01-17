Uçak kazası, toprak kayması ve depremden sonra şimdi de yanardağ

Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Merapi Yanardağı'ndan son 6 saatte 36 kez lav püskürdüğü bildirildi.Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, patlamalarda püsküren yoğun kül ve dumanın yanardağın kraterinden 50 metre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi. Açıklamada, yerel saatle 00.00 ile 06.00 arasında yanardağdan 36 kez lav püskürdüğünün gözlemlendiği belirtilerek, lav kütlesinin yanardağın güneybatı yönündeki yamacından bin 500 metre kadar aşağı indiği bilgisi paylaşıldı.

Yanardağdaki volkanik hareketlilik nedeniyle bölgeden daha önce tahliye edilenleri geri gönderme planları olmadığını belirten yetkililer, "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapıyor. Öte yandan Semeru Yanardağı'nda da dün meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirilmişti. Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.



Ülkedeki ilk felaket 9 Ocak’ta yaşandı. 62 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı Cakarta’daki kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştü. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, uçağın kara kutusu geçen hafta içinde bulundu. Yetkililer kazadan sağ kurtulan olmadığını açıklarken yaşamını yitirenlerin kimlik tespitleri yapılmaya devam ediyor.



Kazadan bir gün sonra ise Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın güneydoğusundaki yoğun yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Birçok yerleşim yerinin olduğu bölgede 11 insan yaşamını yitirirken 18 insan da yaralandı.



Bu felaketlerle 2021’e korkunç bir giriş yapan Endonezya’da önceki gün de Sulawesi Adası’nda önceki gün 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem bir hastaneyi, birçok evi ve binayı yerle bir ederken yapılan açıklamada, en az 46 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Binalar arasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

