Uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı

Havalimanında görevli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yolcu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uçak yapılan işlemlerinin ardından yeniden havalanarak seferine devam etti.

Öte yandan, yolcunun yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.

