Uçak, bir yolcu rahatsızlanınca Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı
Londra'dan Doha'ya giden Katar Havayollarına ait yolcu uçağı, Katar asıllı bir yolcunun artan göğüs ağrısı şikayetleri üzerine Şanlıurfa'daki GAP Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
GÜNDEM 15.01.2021, 23:24
Havalimanında görevli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yolcu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Uçak yapılan işlemlerinin ardından yeniden havalanarak seferine devam etti.
Öte yandan, yolcunun yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.
Uçak yapılan işlemlerinin ardından yeniden havalanarak seferine devam etti.
Öte yandan, yolcunun yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi.
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