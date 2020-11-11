Üç aylar ve Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2021 üç aylar tarihi

Kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar için heyecan başladı.

Üç aylardan birincisi Recep, ikincisi Şaban ve üçüncüsü Ramazan ayıdır ve manevi huzur ve sükûnun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı içerisinde kavganın, savaşın ve hiçbir kötü davranışın olmadığı haram aylarıdır.

Rahmet ayı olan Ramazan'a hazırlık Recep ayının gelmesiyle başlar.

Tövbe kapılarının sonuna kadar aralandığı bu mübarek gün ve gecelerde bol bol namaz kılıp Kur'an okuyum tövbe istiğfar etmeliyiz...



İlki Recep ayı ile başlayan üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 18 Şubat 2020 Perşembe günü kutlanacak.

Miraç kandili 10 Mart Cumartesi günü Berat kandili ise 25 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.



Ramazan aynın başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı Kadir Gecesi ise 08 Mayıs 2021 Cumartesi.

Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe günü kutlanacak.



Hz. Peygamber, üç aylarda bol bol nafile oruç tutardı. İbn Abbas şöyle anlatır: "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık."

Recep ayında kaç gün oruç tutulur sorusunun kesin bir cevabı olmamakla beraber Recep ayının ilk gününde tutulacak oruçla ilgili şöyle bir hadis-i şerif bulunur:

"Receb-i Şerif'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci gününde oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü gününde oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur."



4 gün sürecek olan Kurban Bayramı 20 Temmuz salı günü başlayacak

