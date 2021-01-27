Üç aylar ne zaman başlıyor? Receb, Şaban ve Ramazan ne zaman?

2021 yılının dini günleri belli oldu.

Bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve "11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı.

On bir ayın sultanı Ramazan 12 Nisan günü başlayan kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacak.



Üç ayların başlangıcı 13 Şubat Cumartesi'ye denk gelecek.

Bu yıl Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Miraç Kandili 10 Mart, Berat Kandili ise 27 Mart’ta kutlanacak.

Kadir gecesi ise 19 Mayıs 2021 Salı günü



Hicri takvime göre bütün dini günlerde olduğu gibi Ramazan ayı da miladi takvimde 11 gün önce kutlanacak.

Bir başka deyişle geçen yıl Ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlamıştı

13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü sona erecek. 13 Mayıs 2021 Perşembe ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

